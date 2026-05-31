Simav Gençlik Voleybolda Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Simav Gençlik Voleybolda Şampiyon

Simav Gençlik Voleybolda Şampiyon
31.05.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gılmanlar köyünde düzenlenen voleybol turnuvasında Simav Gençlik şampiyon oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gılmanlar köyü, Yusuf Gündoğan anısına düzenlenen ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen geleneksel voleybol turnuvasında şampiyon Simav Gençlik oldu.

Simav Gılmanlar Köyü Bahar Şenliği Voleybol Turnuvası'nda Simav Gençlik şampiyonluğa uzandı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Gılmanlar Köyü Voleybol Sahası'nda "Sporla Birleşelim, Dostlukla Kazanalım" sloganıyla Gılmanlar Spor, Kütahya Spor, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Simav Gençlik, Simav Veteran, Soma Gençlik ve Soma Spor takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuva izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Dört gün boyunca devam eden etkinlik, final gününde doruk noktasına ulaştı. Final karşılaşmasında sahaya çıkan Simav Gençlik ve Eskişehir Spor arasındaki mücadele, izleyenlerin nefeslerini kesti. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Simav Gençlik, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvanın şampiyonluk kupasına uzanan taraf oldu.

Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği ve centilmenliğin ön planda tutulduğu turnuvanın sonunda podyumun üçüncü basamağını ev sahibi Gılmanlar Spor tamamladı.

Turnuvanın oyuncusu Furkan Esen, final maçının oyuncusu Ali Arda Kaygısız seçildi. Ardından düzenlenen ödül töreninde dostluk mesajları verildi ve katılımcıların bayramları da tebrik edildi.

Şampiyon Simav Gençlik

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gılmanlar Köyü'nde, merhum Yusuf Gündoğan anısına düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasında şampiyonluk kupasını Simav Gençlik kaldırdı. Dört gün süren organizasyon, çekişmeli maçlara ve renkli görüntülere sahne oldu. Simav Gılmanlar Köyü Bahar Şenliği kapsamında gerçekleştirilen voleybol turnuvası, sporcuları ve sporseverleri bir araya getirdi. Gılmanlar Köyü Voleybol Sahası'nda "Sporla Birleşelim, Dostlukla Kazanalım" sloganıyla düzenlenen turnuvaya Gılmanlar Spor, Kütahya Spor, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Simav Gençlik, Simav Veteran, Soma Gençlik ve Soma Spor takımları katıldı.

Dört gün boyunca büyük bir heyecan içerisinde geçen karşılaşmalar, köy halkı ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Turnuva boyunca dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu ön planda tutulurken, sahada mücadele eden sporcular performanslarıyla takdir topladı.

Final gününde Simav Gençlik ile Eskişehir Spor arasında oynanan şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan Simav Gençlik, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Eskişehir Spor turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, ev sahibi Gılmanlar Spor ise üçüncülük elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Organizasyonda bireysel başarılar da ödüllendirildi. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Furkan Esen seçilirken, final maçının oyuncusu ödülüne ise Ali Arda Kaygısız layık görüldü.

Ödül töreninde yapılan konuşmalarda sporun birleştirici gücüne vurgu yapılırken, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Kütahya, Simav, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Simav Gençlik Voleybolda Şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı Cinayetin nedeni inanılmaz Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz
McKinley Dağı’ndan düşen 3 Letonyalı dağcı hayatını kaybetti McKinley Dağı'ndan düşen 3 Letonyalı dağcı hayatını kaybetti
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Adıyaman’da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı 7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı "Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

20:57
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin’i getirdik
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
19:12
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
16:49
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 21:39:21. #7.12#
SON DAKİKA: Simav Gençlik Voleybolda Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.