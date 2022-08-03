Simav'da Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası - Son Dakika
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Simav'da Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası

03.08.2022 09:39
Simav'da Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur'an Kurslarında öğrenim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde ve Kur'an Kurslarında öğrenim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Simav İlçe Stadındaki turnuvanın açılışına İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Merkez Kur'an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Din Görevlileri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Sapmaz'ın başlama vuruşu ile başlayan turnuvaya 10 takım katıldı.

Puan usulü gerçekleştirilecek olan müsabakalarda en yüksek puanı toplayan iki takım arasında final maçı oynanacak. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Futbol, Simav, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Simav'da Yaz Kur'an Kursları futbol turnuvası - Son Dakika

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