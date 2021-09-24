Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Gani Aslan
Altekma: Buculjevic, Hugo, Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Altay Demirci, Khani, Halil Dolaşık)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Hoag, Bertuğ Önder, Candido, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Enis Ay, Gökçen Yüksel)
Setler: 16-25, 19-25, 18-25)
Süre: 67 dakika (20, 24, 23)
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Organizasyon bugünkü Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.
Kaynak: AA
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