Organizasyon bugünkü Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.

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