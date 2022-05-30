Sinan Bolat, Fenerbahçe'ye yakın - Son Dakika
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Sinan Bolat, Fenerbahçe'ye yakın

30.05.2022 13:49
Sinan Bolat, Fenerbahçe'ye yakın

KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat, Fenerbahçe'ye yakın.

KAA Gent ile sözleşmesi sona eren Sinan Bolat, Fenerbahçe'ye yakın. Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertliler ile tecrübeli kalecinin anlaşmaya vardığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Belçika Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı dile getirildi. Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-lacivertlilerin, Bolat ile anlaştığı ve takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kalecinin kadroya dahil edileceği ifade edildi. Ayrıca söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.

Bolat, bu sezon KAA Gent formasıyla 25 maçta forma giyerken, kalesinde 26 gol gördü, 8 müsabakada ise geçit vermedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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Kaynak: İHA

Sinan Bolat, Fenerbahçe, Belçika, Gent, Spor, Güncel, Son Dakika

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