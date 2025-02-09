Sinan Bolat: \'İnşallah İyi İşler Başaracağız\'

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KASIMPAŞA'nın tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat , "Burak hocam geldiği günden itibaren sonuçlar ortada. Çok iyi işler başaracağız. İnşallah devamı gelir" dedi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa'nın 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Sinan Bolat, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Maçın hakimiyeti 90 dakikaya bakarsak bizdeydi. 3 tane çok şık gol attık. Çok iyi galibiyet oldu. Benim açımdan ilk maçım, ilk 3 puan. İnşallah devamı gelir. Topa temas etsem, auta gitse hakem faul verirdi. Gol olunca başka karar verildi. Talihsizlik yapacak bir şey yok" yorumlarında bulundu.

'BURAK HOCAM GELDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN SONUÇLAR ORTADA'

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında iyi bir sonuç almak istediklerini söyleyen Sinan Bolat, "Oraya da gidip aynı mücadeleyi verip puanla dönmek istiyoruz. Burak hocam geldiği günden itibaren sonuçlar ortada. Çok iyi işler başaracağız. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.