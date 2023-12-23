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Sinan Kaloğlu: Rakip iki tane şutla galip geldi - Son Dakika
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Sinan Kaloğlu: Rakip iki tane şutla galip geldi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, rakibin sadece iki şutla galip geldiğini belirtti.

Sinan Kaloğlu: Rakip iki tane şutla galip geldi
23.12.2023 - 20:40,
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- Sinan Kaloğlu: "Rakip iki tane şutla galip geldi diyebiliriz"

ANKARA - Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Futbol şansımızın olmadığı günler oldu, bugün de siz de gördünüz rakip iki tane şutla aslında galip geldi diyebiliriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında kendi evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, rakip takımın 2 şutla 2 gol bulduğunu belirterek kendilerinin ise çok pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini ifade etti.

Kendi sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getiren Kaloğlu, "3 puan için çıktık. İlk yarıdaki oyunumuz da ortadaydı zaten. Birçok pozisyon yakaladık. Çok net pozisyonlar yakaladık. Yani ilk yarın maçı koparacağımız yerde koparamadık. İkinci yarı yine öyle oldu. Pozisyonlarımız var, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Bu tip maçlarda gol atmamız gerekiyor açıkçası. Yani ön tarafta tecrübeli olan oyuncuların birazcık daha sakin kalıp gol vuruşunu daha iyi yapabilseydi, maç farklı bir yere de gelebilirdi" diye konuştu.

"Takım yorgundu, rotasyona gittik"

Kaloğlu, 4 gün önce bir maç oynadıklarını ve takımın yorgun olduğunu belirterek "Biz de rotasyona gittik. Daha diri bir takımla çıkmak istedik. Neticesinde fena da başlamadık zaten maça ama üzüldük. 3 puanı almak isterdik. Puanımızı 30 yapıp playoff'un daha da içinde ilk yarıyı bitirmek isterdik. O yüzden üzgünüz" açıklamasında bulundu.

"Rakip iki tane şutla galip geldi"

Takımın sezon başında birçok zorlukla kurulduğunu vurgulayan Kaloğlu, "Kimsenin beklemediği puanları aldık biz. Kimse beklemiyordu Gençlerbirliği'nin burada olacağını. Neticesinde şanssız olarak kaçırdığımız penaltılardan dolayı alamadığımız puanlar oldu. Yani çok farklı bir noktada da olabilirdik açıkçası. 7-8 tane sakatımız var ki bunlar da genelde ikili mücadele sonucunda oldu. İkili mücadelede maçta olan sakatlıklar ki en son Yatabare eklendi. Tabii, üstümüzde böyle şanssızlıklar oldu. Futbol şansının olmadığı oldu. Bugün de siz de gördünüz rakip iki tane şutla galip geldi diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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