Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yeni yüzme havuzunun hizmete gireceği belirtildi.
Konuyla ilgili Sinanpaşa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "6 Ağustos Çarşamba günü ilçemizde yeni yüzme havuzumuz faaliyetlerine başlıyor. GSB Spor Okulları kapsamında ücretsiz yüzme kurslarımız çocuklarımız için start veriyor. Proje çerçevesinde 8-13 yaş arası çocuklarımız sporla buluşacak. Sağlıklı ve keyifli bir yaz için kayıtlar başlıyor. Bol eğlenceli ve serin bir yaz dileriz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Sinanpaşa'da Yeni Yüzme Havuzu Açılıyor - Son Dakika
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