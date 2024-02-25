Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor Arasında Kavga Çıktı

Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor Arasında Kavga Çıktı

Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor arasında Ankara'da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç bitiminde ise taraftarlar gözaltına alındı.

25.02.2024 18:25  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor arasında Ankara'da oynanan TFF Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında taraftarlar arasında kavga çıktı.

TFF BAL 6. Grup 17. hafta karşılaşmasında Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanan maçta, 90 dakikada 1-1 berabere tamamlandı. Sincan Belediyespor'un 1-0 öne geçmesiyle tribünlerde sözlü olarak başlayan tartışma Eskişehirspor'un beraberliği bulmasıyla kavgaya dönüştü. Maç bitiminde ise taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi.

Olay sonucunda kavgaya karışan taraftarlar gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyespor, Eskişehirspor, Sincan, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 20:06:54. #1.11#
SON DAKİKA: Sincan Belediyespor ile Eskişehirspor Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement