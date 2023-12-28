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Sincan Belediyespor U-15 Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Sincan Belediyespor U-15 Takımı Şampiyon Oldu

Ankara Sincan Belediyespor U-15 Takımı, profesyonel grupta adını şampiyonluğa yazdırarak kupayı kaldırdı. Büyük bir başarıya imza atan Sincan Belediyesporlu gençler, ilçeyi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. 16 maçta 13 galibiyet alan takım, Futbol İl Temsilcisi Ercan Tecimer'den kupasını alarak büyük heyecan yaşadı. Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

Sincan Belediyespor U-15 Takımı Şampiyon Oldu
28.12.2023 - 09:46,
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Ankara Sincan Belediyespor U-15 Takımı, profesyonel grupta adını şampiyonluğa yazdırarak kupayı kaldırdı. Büyük bir başarıya imza atan Sincan Belediyesporlu gençler, ilçeyi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Sincan Belediyespor altyapı takımları başarıdan başarıya koşuyor. 2022-2023 sezonunu şampiyon kapatan Sincan Belediyespor U-15 Takımı yeni sezonda da başarıya koşmayı hedefliyor. Büyük bir başarıya imza atan Sincan Belediyesporlu gençler, ilçeyi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

16 maçta 13 galibiyet

U-15 Takımı başarılarına bir yenisini ekledi. A ligi profesyonel grupta Hacettepe 1945, Ankara Demirspor, Ankara Spor ve son maçında Keçiören Bağlumspor'u 9-1 yenerek tarih yazan sporcular, 16 maçta 13 galibiyet alarak şampiyon oldu.

Kupasını Futbol İl Temsilcisi Ercan Tecimer'den alarak büyük heyecan yaşayan genç sporcular, Sincan'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazandı.

Ankara ekibi desteklerinden dolayı Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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