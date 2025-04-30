Sindelhöyük Yıldızspor Zirve Takibini Sürdürüyor

Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu ekiplerinden Sindelhöyük Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Sümerspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Yasin Emre Ceylan, Furkan Koç
Sindelhöyük Yıldızspor: Vefa Tekir, Necati Gülce (Ahmet Yıldırım dk. 60), Mustafa Yıldır, Seyit Sevinti, Emre Durdu, Hamdi Ağaya (Hasan Çetin dk. 64), Ahmet Kulpaklı, Rıdvan Gülce, Alper Gürkçü, Kürşat Kağan Yıldırım ( Raşit Yılmaz dk. 72), Yunus Emre Özkara
Sümerspor: Abdullah Çakmak, Hüseyin İşçi (Yusuf Dalgar dk. 66), Mustafa Odabaşı, Ekrem Ölmez, Okan Cihan, Sami Genel, Bekir Böke, Batuhan Başkurt, Ferhat Toktay, Arda Ural, Murat Duygun
Goller: Kürşat Kağan Yıldırım (dk. 15), Emre Duru (dk. 45, 51) (Sindelhöyük Yıldızspor), Bekir Böke (dk. 25, 80) (Sümerspor) - KAYSERİ
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