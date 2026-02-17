Sinem Yıldız Avrupa Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Spor

Sinem Yıldız Avrupa Üçüncüsü Oldu

Sinem Yıldız Avrupa Üçüncüsü Oldu
17.02.2026 09:58
Çorlulu milli sporcu Sinem Yıldız, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

İstanbul'da düzenlenen Badminton Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda mücadele eden Çorlulu milli sporcu Sinem Yıldız ve Milli Takım ilk kez Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Genç sporcu, bu başarısıyla Dünya Şampiyonası biletini de kaptı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Badminton Kadınlar ve Erkekler Avrupa Takımlar Şampiyonası, Türk sporu adına tarihi bir başarıya sahne oldu. Çorlulu milli sporcu Sinem Yıldız, takım arkadaşlarıyla birlikte sergilediği üstün performansla Türkiye'ye badminton branşında takım halindeki ilk Avrupa üçüncülüğü derecesini kazandırdı.

Dünya şampiyonası yolcusu

Milli Takım'ın kazandığı bu tarihi bronz madalya, aynı zamanda küresel bir başarının kapısını da araladı. Sinem Yıldız, Avrupa üçüncüsü olan kadronun bir parçası olarak, Nisan ayında Danimarka'da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Avrupa kıtasını temsil etme hakkı da kazandı.

Çorlu'dan tam destek

Turnuvayı yakından takip ederek sporculara destek veren Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten; ilimizi ve ilçemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Sinem Yıldız'ı, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. Erten, sporcumuza Danimarka yolculuğunda başarılar diledi.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da elde edilen derecenin disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, "Sinem'in bu başarısı gençlerimize örnek olacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

