Singapur, FIBA Kıtalararası Kupa ve Şöhretler Müzesi'ne ev sahipliği yapacak

Spor

Singapur, eylül ayında tarihin en küresel Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa turnuvası ve FIBA Şöhretler Müzesi 2024 Sınıfı töreni olmak üzere iki basketbol etkinliğine ev sahipliği yapacak.

FIBA Kıtalararası Kupa'nın 34'üncüsü, 12-15 Eylül tarihleri arasında Singapur Spor Merkezi'nde oynanacak ve turnuvaya Okyanusya kıtasından bir takımın da katılmasıyla kupada ilk defa beş bölgenin tamamından kulüpler yer alacak.

Her takım kendi grubundaki takımlarla karşılaşacak ve iki grubun galibi, 2024 şampiyonunu belirlemek için 15 Eylül'deki finalde karşı karşıya gelecek. İki grubu ikinci bitiren takımlar ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelirken, kendi gruplarını üçüncü bitiren takımlar genel klasmanda beşincilik için mücadele edecek. Final maçı öncesi 14 Eylül'de, FIBA Şöhretler Müzesi 2024 Sınıfı'nın töreni de Singapur'da gerçekleştirilecek.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis FIBA Kıtalararası Kupa ile ilgili olarak, "FIBA Kıtalararası Kupa, kulüp basketbolunda dünya çapında gerçekleşen benzersiz bir deneyimdir ve bu etkinliğin 34'üncüsü basketbol tarihinde kayda değer bir kilometre taşı oluşturacak. Geçtiğimiz yıl turnuvada yeni bir dönem başlatan Singapur'un aynı zamanda FIBA Şöhretler Müzesi törenine de ev sahipliği yapması çok uygun" dedi.

FIBA Kıtalararası Kupa2024'e bilet alan son takım Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk Asya şampiyonluğunu kazanarak Asya'yı temsil edecek olan Lübnanlı Al Riyadi oldu. Turnuvaya ilk kez Okyanusya'dan katılacak kulüp ise Avustralya Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBL) 2024 şampiyonu Tasmania JackJumpers olacak.

FIBA ve NBA ortaklığıyla yürütülen Basketbol Afrika Ligi'ni kazanan ilk Sahra Afrika takımı Angola'dan Petro de Luanda; Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika şampiyonu Quimsa (Arjantin); Basketbol Şampiyonlar Ligi Avrupa şampiyonu Unicaja (İspanya) ve NBA Gelişim Ligi'ni temsilen NBA G League United (ABD) ise diğer dört kulüp olarak turnuvada yer alacak.

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te gruplar şu şekilde:

A Grubu: Unicaja, Petro de Luanda, Al Riyadi

B Grubu: Quimsa, NBA G League United, Tasmania JackJumpers - İSTANBUL