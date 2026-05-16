Sinner ve Ruud Finalde Buluşuyor

16.05.2026 18:01
Roma Açık'ta Sinner, Medvedev'i yenip finalde Ruud ile karşılaşacak.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada, tek erkeklerde yarı final müsabakaları dün başlayıp hava koşulları sebebiyle bugün tamamlanabildi.

Yarı finalde dün akşam başlayan ve yoğun yağış dolayısıyla bugüne ertelenen müsabakada, dünya 1 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile karşılaştı.

Maçın dün oynanan kısmında Sinner, Medvedev karşısında ilk seti 6-2 alırken, ikinci seti 7-5 kaybetti. Final setinde durum 4-2 Sinner lehineyken 7. oyunda maç, yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Bugün kaldığı yerden devam eden maçta Sinner, Medvedev karşısında final setini de 6-4 alarak, setlerde durumu 2-1'e getirdi ve Roma'da üst üste 2. kez finale yükseldi. Sinner, Roma Açık'ta geçen yıl İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybetmişti.

Bu arada, Sinner, Medvedev karşısında aldığı bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 33 maça çıkardı. Sinner, bu turnuvada bir önceki maçta 32. galibiyetini Sırp raket Novak Djokovic'in 2011'de yaptığı 31 maçlık seri galibiyet rekorunu da kırmıştı.

Yarı finalin dün oynanan diğer ayağında ise 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, bu turnuvada sürpriz çıkış yapan ev sahibi ülkeden 18 numaralı seribaşı Luciano Darderi ile karşılaştı.

Ruud, Darderi karşısında fazla zorlanmadan iki seti de 6-1'lik skorlarla alarak finale yükseldi.

Sinner ile Ruud arasındaki final karşılaşması yarın oynanacak.

Kaynak: AA

