Sinner Wimbledon'da Üst Tura Yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Sinner ile Avustralyalı tenisçi Aleksandar Vukic karşılaştı.

Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde, 36 yaşındaki Hırvat raket Marin Cilic, dünya 4 numarası Büyük Britanyalı Jack Draper'ı 6-4, 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle elemeyi başardı.