Sinop'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Sinop'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Sinop\'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sinop'ta düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları sona erdi. 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 8 kategoride 500 metrelik parkurlarda yarıştı. Şampiyonada dereceye giren sporcular açıklandı.

11.08.2024 15:44
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Türkiye Kürek Federasyonunca Sinop'ta düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı.

Akliman mevkisinde organize edilen ve üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yaptığı konuşmada, sponsorlara teşekkür ederek, "Şirketlerimiz spora yatırım yapsınlar, bu güzel etkinlikleri devam ettirsinler. Onlar da kazansın, gençlerimiz de kazansın, toplum da kazansın. Sinop olarak 2004 yılında kurulmuş kürek kulübümüz var. Başarı elde ettiler. Sahil sürat yarışlarının ilki Antalya'da yapılmış, ikincisi de Sinop'ta gerçekleştirildi. Artık her yıl şampiyona Sinop'ta düzenlensin diyorum. Ayrıca burada yarışan ve dereceye giren tüm sporcuları, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise "Başkanlığa seçildikten sonra 3 yılda kürek kulüp sayısını 4,5 katına çıkarttık.Sporcu sayısını da 2,5 kat artırarak büyük bir havuz oluşturduk. Milli takım için başarılı ve potansiyelli sporcular yetiştirdik. Federasyon olarak şampiyonalara hazırlanmak ve dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Sinop bizim için önemli duraklardan birisi. Bu nedenle Türkiye şampiyonasını Sinop'ta düzenledik. Sinop bizim için sporcu fabrikası olabilecek bir yer ve şartlar oldukça müsait. Sinop'ta her yıl şampiyona düzenlemeyi ve gelenekselleşerek her sene daha büyük organizasyonlar yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vali Özarslan, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile vatandaşların izlediği yarışlarda birinci olan sporcular şöyle:

U19 Erkekler 1X : Oğuz Kekeç - Sinop 1853 Spor Kulübü

U19 Kadınlar 1X : Efnan Sezgin - Sinop 1853 Spor Kulübü

Erkekler 1X : Enes Gök- Galatasaray Spor Kulübü

Kadınlar 1X : Deniz Nur Serra Baykara - Galatasaray Spor Kulübü

U19 Erkekler 2X : Ali Asrın Öz/Bedirhan Efe Ataklı - Sinop 1853 Spor Kulübü

U19 Kadınlar 2X : Almira Şenoğlu/Melek Su Aktepe - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

MIX 2X : Enver Erman/Deniz Nur Serra Baykara - Galatasaray Spor Kulübü

U19 MIX 2X : Ali Asrın Öz/Efnan Sezgin - Sinop 1853 Spor Kulübü Açıklaması

Kaynak: AA

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