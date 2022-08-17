Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sinop'ta başladı - Son Dakika
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Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sinop'ta başladı

17.08.2022 12:47
Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sinop'ta başladı

Sinop'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.

Sinop'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı. 3 gün sürecek müsabakalara 81 ilden 2 bin 200 sporcu katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası karşılaşmaları Sinop'ta başladı. Merkez Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 81 ilden kızlar ve erkekler olarak toplamda 2 bin 200 sporcu katıldı. Müsabakaların ilk gününde adını bir üst sınıfa yazdırmak için kıyasıya mücadele eden sporcuları izlemeye Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve davetliler katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, "Bu organizasyonu burada yapmamızın en büyük amacı hem tekvando kültürünün Sinop'ta daha bilinmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca tam 2 bin 200 sporcu ve antrenörümüz katılıyor. Sinop iline de hem katma değer sağlıyor, iç turizmi de etkilemiş oluyoruz. Ama en önemli konu tabi ki federasyonun bizi tercih etmesinin nedeni bizim bunu yapacak gücümüz olması, salonlarımızın ve misafirhanelerimizin yeterli olması. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz, altyapımız çok güzel. Bizi tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten de salonumuzda organizasyon ekibimiz güzel bir şekilde hazırlıklarını yaptılar ve sıkıntısız devam ediyor" diye konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

gençlik, Türkiye, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sinop'ta başladı - Son Dakika

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