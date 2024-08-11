Sinop'ta Geleneksel Abdaloğlu Köyü Karakucak Güreşleri düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Geleneksel Abdaloğlu Köyü Karakucak Güreşleri düzenlendi

Sinop\'ta Geleneksel Abdaloğlu Köyü Karakucak Güreşleri düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, Geleneksel Gerze Belediyesi Abdaloğlu Köyü 3.Karakuçak Güreşleri düzenlendi. Farklı illerden 347 güreşçinin katıldığı güreşlerde Adil Mısırcıoğlu başpehlivan oldu.

11.08.2024 10:12  Güncelleme: 10:18
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Sinop'un Gerze ilçesinde, Geleneksel Gerze Belediyesi Abdaloğlu Köyü 3.Karakuçak Güreşleri düzenlendi. Farklı illerden 347 güreşçinin katıldığı güreşlerde Adil Mısırcıoğlu başpehlivan oldu.

Geleneksel Abdaloğlu Köyü Karakucak Güreşleri, Abdaloğlu Köyü Güreş alanında yapıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Geleneksel Karakucak Güreşlerinde farklı illerden 347 güreşçi kıyasıya mücadele etti.

Güreş ağalığında 450 bin TL ile mevcut ağa Durmuş Sarıkaya, yeniden Gerze Belediyesi Abdaloğlu Köyü 3. Karakuçak Güreşlerinin ağası seçildi. Güreşlerin keşkek ağalığını Gökhan Giresun, Deniz Kökdemir ve Celal Altunel 100 bin TL ile yeniden aldı.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, 2025 yılında güreş alanına tribün ve etkinlik alanlarının yapılacağını söyledi.

Güreşe katkıda bulunanlara plaket takdimin ardından Başpehlivanlık güreşlerine geçildi. Başpehlivanlık güreşlerinde Başpehlivan Adil Mısırcı olurken, 2'ci Resul Güney, 3'cüler ise Fatih Kambur ve Halil Hopur oldu.

Madalya törenlerinin ardından güreşler sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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