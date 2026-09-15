Sinop\'ta İlköğretim Haftası satranç turnuvasında öğrenciler ter döktü

Sinop'ta İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında öğrenciler, başarıya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Sinop'ta İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi. Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) gerçekleştirilen turnuvaya katılan öğrenciler, rakipleri karşısında en doğru hamleyi yapabilmek için mücadele etti.

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada heyecanlı karşılaşmalar yaşandı. Sporcular, turnuva boyunca yeteneklerini sergileyerek başarı için ter döktü.