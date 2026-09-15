Sinop'ta İlköğretim Haftası satranç turnuvasında öğrenciler ter döktü
Sinop'ta İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Sporcu Eğitim Merkezi'nde satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada öğrenciler, zihinsel gelişime katkı ve stratejik düşünme becerisi için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.
Sinop'ta İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında öğrenciler, başarıya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.
Sinop'ta İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi. Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEM) gerçekleştirilen turnuvaya katılan öğrenciler, rakipleri karşısında en doğru hamleyi yapabilmek için mücadele etti.
Öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada heyecanlı karşılaşmalar yaşandı. Sporcular, turnuva boyunca yeteneklerini sergileyerek başarı için ter döktü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sinop'ta İlköğretim Haftası satranç turnuvasında öğrenciler ter döktü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?