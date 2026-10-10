Sinop'ta Sporun Enleri töreninde 113 sporcu ve 18 antrenör ödül aldı - Son Dakika
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Sinop'ta Sporun Enleri töreninde 113 sporcu ve 18 antrenör ödül aldı

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Sinop\'ta Sporun Enleri töreninde 113 sporcu ve 18 antrenör ödül aldı
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Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sporun Enleri Ödül Töreni düzenlendi. Sinop Kültür Merkezi'ndeki programda ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece kazanan 113 sporcu ile 18 antrenör ödüllendirildi.

Sinop'ta Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Sporun Enleri Ödül Töreni"nde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden 113 sporcu ile 18 antrenöre ödül verildi.

Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi. Programda, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden 113 sporcu ile başarılarında emeği bulunan 18 antrenör ödüllendirildi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri, sporcular, antrenörler ve aileler katıldı.

Vali Mustafa Özarslan, toplumun her kesiminde spor alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Sporu bir yaşam tarzı olarak benimseyen bir kent bilinci oluşturmak en büyük görevlerimizden biri" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinoplu sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerden gurur duyduklarını belirtti. Sporun yalnızca bedensel gelişime değil, disiplin, karakter ve mücadele gücünün kazanılmasına da katkı sağladığını dile getiren Maviş, Sinop'un deniz sporları, güreş ve farklı branşlarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Kentte son yıllarda yapılan stat, spor salonu, gençlik merkezi ve yüzme havuzu gibi yatırımlarla spor altyapısının güçlendirildiğini kaydeden Maviş, "Güçlü Türkiye ancak güçlü bireylerin üzerinde inşa edilebilir. Siz yeter ki başarılı olun, biz sizin başarınız için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise elde edilen derecelerin uzun süreli çalışma ve fedakarlığın sonucu olduğunu söyledi. Sporcuların başarısında antrenörlerin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve ailelerin önemli rol oynadığını belirten Kalyon, "Bugün burada sadece madalyaları değil, o madalyaların arkasındaki emeği, sabrı, fedakarlığı ve inancı ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Sinop Başkanı Ayhan Özhan da Amatör Spor Haftası'nın 2012 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlendiğini ifade etti. Etkinliklerin daha fazla çocuk ve genci sporla buluşturmayı amaçladığını belirten Özhan, Sinop'ta basketbol, güreş, bilardo, masa tenisi ve çeşitli branşlarda faaliyetlerin sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkiye ve Avrupa dereceleri bulunan sporcular ile antrenörlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende toplam 133 sporcu ile 18 antrenör başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Kaynak: İHA
EtkinlikSinopSporSon Dakika

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