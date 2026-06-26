Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Grand Slam - Son Dakika
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Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Grand Slam

Sinop\'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Grand Slam
26.06.2026 17:11
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Sinop, 2-5 Temmuz'da uluslararası plaj voleybolu grand slam organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Sinop, Bioderma Pro Beach Tour Sinop Grand Slam Uluslararası Plaj Voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kumkapı Sahili'nde 2-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda Sinop'un tanıtımı, turizmi ve ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen organizasyonun bu yıl bir üst kategoriye taşındığını belirten Gürbüz, "Bu yıl turnuvamızı grand slam seviyesinde gerçekleştiriyoruz. Her yıl organizasyonun üzerine koyarak ilerliyoruz. Hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Organizasyona 24 erkek ve 15 kadın takımının başvurduğunu bildiren Gürbüz, erkeklerde İran ve İrlanda, kadınlarda ise Rusya ve Fransa'dan da katılım olacağını kaydetti.

Gürbüz, müsabakalarda uluslararası standartlarda 10 hakemin de yer alacağını anlatarak, "Turnuvanın en önemli özelliklerinden biri canlı yayınlanacak olması. Müsabakalar sayesinde Sinop'un doğal güzellikleri, plajları ve tarihi dokusu ulusal ve uluslararası platformlarda milyonlarca kişiye tanıtılacak." diye konuştu.

Gürbüz, organizasyona desteğinden dolayı Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybol Kurul Üyesi Murat Bostan ise Sinop'taki organizasyonun 2014 yılında başladığını, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2025 yılında yeniden düzenlendiğini aktardı.

Bu yıl organizasyonun grand slam seviyesine yükseldiğini dile getiren Bostan, "Önümüzdeki yıl bir Avrupa turu organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Hedefimiz, ilerleyen yıllarda çok daha üst düzey uluslararası organizasyonları Sinop'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Grand Slam - Son Dakika

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