Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK'yı yenerek lige iyi başlamak istiyor - Son Dakika
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Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK'yı yenerek lige iyi başlamak istiyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Takımın asbaşkanı ve teknik direktörü, transferlerin uyum sağladığını ve hedeflerinin ligi orta sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.

06.08.2024 14:10
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK, sezonun ilk maçında 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte asbaşkan Selahattin Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada Topuk Yaylası'ndaki kampın güzel geçtiğini, takımın motivasyonunun iyi olduğunu söyledi.

Transferlerin kısa sürede uyum sağladığını dile getiren Polat,"Topuk Yaylasında da bu görüldü. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında 1-2 bomba isim daha patlatabiliriz. Taraftarlarımızın duaları bizimle beraber olsun, oyuncularımız sahada her türlü çabayı harcayacaklar. Bu yıl ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz, takımımız bunu başaracak güçte." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de takımın çok fazla bir değişikliğe uğramadığını ve gelen oyuncuların çok kısa sürede uyum sağladığını ifade etti.

Sezonda zorlukların üstesinden gelebilmek için çok daha güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Taşdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her yıl o iskelet kadromuza eklemeler yapıp onların da kendi oyun sistemimizi benimseyip, uygulayıp bu doğrultuda bize katkı sağlamasına çalışıyoruz. 2. Lig'den beri gelen çekirdek kadromuza çok inanıyoruz ve güveniyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. Ben 14 yıl Süper Lig'de top oynadım, 4 yıl Süper Lig'de yardımcı hocalık yaptım. Teknik direktörlüğe başladığımdan beri Süper Lig'de çalışmadım. Benim de Süper Lig'de ilk deneyimim olacak. Aramızda Süper Lig deneyimi olan 4 arkadaşımız var, diğer hiçbir arkadaşımızın Süper Lig deneyimi yok. Zorlukları biliyoruz, hazırlanıyoruz. Kendi oyun felsefemizi sahaya doğru yansıttığımız zaman, bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Gaziantep maçı zor bir maç olacak. Çok uzun zamandır Süper Lig deneyimi olan ve yarışan bir takım. Geçen sene de çok zor bir fikstürü geçip ligde kalabildi. İyi bir takım, bu ligi bilen çok oyuncudan kurulu bir takım. Bu yıl tek hedefimiz Süper Lig heyecanını yaşamak ve yaşatmak."

Takımın yeni transferi Fredy Ribeiro da takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, iyi işler yapmak istediğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK'yı yenerek lige iyi başlamak istiyor - Son Dakika

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