Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi (Dk. 82 Dimitrov), Seferi, Okita (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar), Puscas (Dk. 69 Celal Dumanlı)
Göztepe: Lis, Heliton, Victor Hugo (Dk. 68 Tijanic), Matsuki (Dk. 89 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmed Ildız (Dk. 68 Doğan Erdoğan), Dennis (Dk. 90+2 Furkan Bayır), Morishi, Nielsen, Bokele, Djalma (Dk. 90+2 İsmail Köybaşı), Ogün Bayrak
Sarı kart: dk. 90+3 Heliton (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.
49. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan Dennis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
55. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında sol kanatta topla buluşan Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
56. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında Okita'nın vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
64. dakikada gelişen Göztepe atağında Ahmed Ildız'ın vuruşunda kaleci Diogo Sousa topa hakim oldu.
Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Sipay Bodrum FK - Göztepe: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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