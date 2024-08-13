Sipay Bodrum FK\'nın kaptanı Celal Dumanlı\'ya övgü

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kadrosunda uzun süredir yer alan 30 yaşındaki kaptanı Celal Dumanlı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Dumanlı'nın 12 yaşında kulübün altyapısında futbola başladığına dikkat çekildiği belirtilerek, "Yaşayan Efsane: Celal Dumanlı. 12 yaşında altyapı tesislerimize ilk adımını attığı günden bu yana sayısız başarılar elde eden kaptanımız Celal Dumanlı, takımımızla Trendyol Süper Lig'de ilk maçına çıkarak adını Türk futbol tarihine altın harflerde yazdırdı." ifadelerine yer verildi.