Sipay Bodrum FK'nın kaptanı Celal Dumanlı'ya övgü - Son Dakika
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Sipay Bodrum FK'nın kaptanı Celal Dumanlı'ya övgü

Sipay Bodrum FK\'nın kaptanı Celal Dumanlı\'ya övgü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kaptanı Celal Dumanlı'nın başarılarını paylaştı. Dumanlı, takımıyla Süper Lig'deki ilk maçına çıkarak Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

13.08.2024 17:37
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, kadrosunda uzun süredir yer alan 30 yaşındaki kaptanı Celal Dumanlı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Dumanlı'nın 12 yaşında kulübün altyapısında futbola başladığına dikkat çekildiği belirtilerek, "Yaşayan Efsane: Celal Dumanlı. 12 yaşında altyapı tesislerimize ilk adımını attığı günden bu yana sayısız başarılar elde eden kaptanımız Celal Dumanlı, takımımızla Trendyol Süper Lig'de ilk maçına çıkarak adını Türk futbol tarihine altın harflerde yazdırdı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK'nın kaptanı Celal Dumanlı'ya övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sipay Bodrum FK'nın kaptanı Celal Dumanlı'ya övgü - Son Dakika
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