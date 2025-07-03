Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.
Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.
Son Dakika › Spor › Sipay Bodrum FK Topuk Yaylası'nda Çift İdmanla Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?