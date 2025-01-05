Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Dk. 66 Puscas), Fredy, Mohammed (Dk. 86 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 56 Brazao), Dimitrov (Dk. 86 Samet Yalçın), Seferi
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Cardoso (Dk. 75 Carole), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Ackah), Gökhan Sazdağı, Bahoken (Dk. 62 Nazon), Jeanvier, Baran Ali Gezek (Dk. 86 Ramazan Civelek), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Mane), Boa Morte
Goller: Dk. 48 Bahoken (Bellona Kayserispor), Dk. 76 Cenk Şen (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 22 Seferi, Dk. 53 Taylan Antalyalı (Sipay Bodrum FK) Dk. 54 Gökhan Sazdağı, Dk. 56 Cardoso, Dk. 85 Jeanvier, Dk. 90+2 Carole (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
48. dakikada Bellona Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boa Morte'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bahoken'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.
76. dakikada Sipay Bodrum FK skoru 1-1 yaptı. Cenk Şen'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
81. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferi'nin vuruşunda, top üstten dışarıya çıktı.
90+4. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında ceza sahasına giren Brazao'nun vuruşunda, kaleci Onurcan Piri topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › Sipay Bodrum FK ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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