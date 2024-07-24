Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Düzce'de kampa giren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.
Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, aynı tesiste kamp yapan Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile yarın hazırlık maçına çıkacak.
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