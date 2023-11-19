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Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı - Son Dakika

Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı

Dün gece oynanan Türkiye-Almanya maçında sarı kart gören ve kim olduğu tartışma konusu olan futbolcunun Rıdvan Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, gündeme damga vuran o kişinin kendisi olduğunu açıkladı.

Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı
19.11.2023 16:46  - Güncelleme: 16:51

A Milli Takımımız hazırlık maçında Almanya'yı deplasmnda 3-2 mağlup etti. Maç soğuk bir havada oynanırken maçın son dakikalarında A Milli Futbol Takımı'ndan sarı kart gören bir isim dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Bere ve boyunluğu ile kim olduğu anlaşılamayan milli futbolcu, 90+1'de itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü. O futbolcunun kim olduğuna dair sosyal medyada birçok isim atıldı.

GİZEMLİ İSİM RIDVAN YILMAZ ÇIKTI

Oyuncunun burnundan Trabzonsporlu olduğu çıkarımını yapan bazı kullanıcılar, Uğurcan Çakır isminde birleşti. Kimileri de Berat Özdemir isminden yana görüş belirtti. Futbolcunun kim olduğu ise bugün ortaya çıktı. Rıdvan Yılmaz, yaptığı paylaşımla o gizemli ismin kendisi olduğunu açıkladı.

İşte Rıdvan'ın o paylaşımı;

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Rıdvan Yılmaz, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı - Son Dakika
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