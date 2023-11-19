A Milli Takımımız hazırlık maçında Almanya'yı deplasmnda 3-2 mağlup etti. Maç soğuk bir havada oynanırken maçın son dakikalarında A Milli Futbol Takımı'ndan sarı kart gören bir isim dikkat çekti.
Bere ve boyunluğu ile kim olduğu anlaşılamayan milli futbolcu, 90+1'de itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü. O futbolcunun kim olduğuna dair sosyal medyada birçok isim atıldı.
Oyuncunun burnundan Trabzonsporlu olduğu çıkarımını yapan bazı kullanıcılar, Uğurcan Çakır isminde birleşti. Kimileri de Berat Özdemir isminden yana görüş belirtti. Futbolcunun kim olduğu ise bugün ortaya çıktı. Rıdvan Yılmaz, yaptığı paylaşımla o gizemli ismin kendisi olduğunu açıkladı.
İşte Rıdvan'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı - Son Dakika