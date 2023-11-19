Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı

A Milli Takımımız hazırlık maçında Almanya'yı deplasmnda 3-2 mağlup etti. Maç soğuk bir havada oynanırken maçın son dakikalarında A Milli Futbol Takımı'ndan sarı kart gören bir isim dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Bere ve boyunluğu ile kim olduğu anlaşılamayan milli futbolcu, 90+1'de itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü. O futbolcunun kim olduğuna dair sosyal medyada birçok isim atıldı.

GİZEMLİ İSİM RIDVAN YILMAZ ÇIKTI

Oyuncunun burnundan Trabzonsporlu olduğu çıkarımını yapan bazı kullanıcılar, Uğurcan Çakır isminde birleşti. Kimileri de Berat Özdemir isminden yana görüş belirtti. Futbolcunun kim olduğu ise bugün ortaya çıktı. Rıdvan Yılmaz, yaptığı paylaşımla o gizemli ismin kendisi olduğunu açıkladı.

İşte Rıdvan'ın o paylaşımı;