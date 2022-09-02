Güreşte Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takımların kadrosu açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-18 Eylül tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek.

Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonada yer alacak.

Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı, son olarak Serbest Milli Takımı mindere çıkacak.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk.

60 kilo: Kerem Kamal.

63 kilo: Ahmet Uyar.

67 kilo: Murat Fırat.

72 kilo: Selçuk Can.

77 kilo: Yunus Emre Başar.

82 kilo: Burhan Akbudak.

87 kilo: Ali Cengiz.

97 kilo: Metehan Başar.

130 kilo: Rıza Kayaalp.

Teknik direktör: Erdoğan Karaali.

Antrenörler: Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem.

Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan.

53 kilo: Zeynep Yetgil.

55 kilo: Elvira Kamaloğlu.

57 kilo: Bediha Gün.

59 kilo: Ebru Dağbaşı.

62 kilo: Yağmur Çakmak.

65 kilo: Aslı Demir.

68 kilo: Nesrin Baş.

72 kilo: Buse Çavuşoğlu.

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit.

Teknik direktör: Efraim Kahraman.

Antrenörler: İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk.

Serbest stil

57 kilo: Muhammet Karavuş.

61 kilo: Süleyman Atlı.

65 kilo: Cavit Acar.

70 kilo: Servet Çoşkun.

74 kilo: Soner Demirtaş.

79 kilo: Muhammet Akdeniz.

86 kilo: Fatih Erdin.

92 kilo: Feyzullah Aktürk.

97 kilo: Mücahit Çelik.

125 kilo: Taha Akgül.

Teknik direktör: Necmi Gençalp.

Antrenörler: Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser.