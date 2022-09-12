Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Metehan Başar ve Murat Fırat, akşam seansında bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonada grekoromen stilde mücadele eden Metehan ve Murat, repesaj müsabakalarını kazandı.

97 kiloda güreşen Metehan Başar, repesajda Kırgız Beksultan Makhamadzhanovich Makhmudov'u 3-1 öndeyken tuşla yendi. İki dünya şampiyonluğu bulunan Metehan, üçüncülük karşılaşmasında İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi ile karşılaşacak.

67 kiloda iki repesaj maçı yapan Avrupa şampiyonu Murat Fırat da Hint Ashu Ashu'yu 8-0 teknik üstünlük, Polonyalı Mateusz Bernatek'i ise 9-2 yenerek bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'un rakibi oldu.

Milliler, 1 altın ve 2 bronz madalya maçı yapacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular, akşam seansında 1 altın ve 2 bronz madalya maçına çıkacak.

Grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile altın madalya mücadelesi verecek.

Metehan Başar ve Murat Fırat ise dünya üçüncülüğü için mindere gelecek.

Grekoromen stilde dün Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz bronz madalya kazanmıştı.