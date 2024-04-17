Yeşil sahalarda birbirinden ilginç olaylar meydana gelmeye devam ediyor. Sırbistan'da GFS Leskovac Gornje Sinkovce ile Radnik 2013 takımları arasında oynanan maç, sahaya yılan girmesi nedeniyle yarıda kaldı.
Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir kişi sahaya giren yılanı sırt çantası ile vurarak sahadan çıkarmaya çalıştı. Maç, oyuncular yılanı sahadan çıkarmaya çalışırken durduruldu.
O sırada yılanı sahadan çıkarmak için harekete geçen maçın hakemi Aleksandar Gorcic, yılanı kaldırıp saha dışına atmak isterken yılan tarafından sokuldu. Gorcic'in bu cesur hareketini büyük beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Yeşil sahalarda ender görülen an! Maçın hakemini yılan soktu - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde, kara yolunda akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine toplam 95 bin 925 lira cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücünün kimlik bilgilerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Sürücülere, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı ve ayrıca çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 95 bin 925 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.
Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta gösterdiği performansın ardından Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Samet'in bonservisini almayı düşündüğü belirtiliyor. Samet Akaydin'in 4 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Kenan'ın Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonuslar kazanacağını yazdı.
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