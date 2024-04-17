Yeşil sahalarda ender görülen an! Maçın hakemini yılan soktu

Spor

"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

Yeşil sahalarda birbirinden ilginç olaylar meydana gelmeye devam ediyor. Sırbistan'da GFS Leskovac Gornje Sinkovce ile Radnik 2013 takımları arasında oynanan maç, sahaya yılan girmesi nedeniyle yarıda kaldı.

SAHAYA YILAN GİRDİ

Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir kişi sahaya giren yılanı sırt çantası ile vurarak sahadan çıkarmaya çalıştı. Maç, oyuncular yılanı sahadan çıkarmaya çalışırken durduruldu.

MAÇIN HAKEMİNİ SOKTU

O sırada yılanı sahadan çıkarmak için harekete geçen maçın hakemi Aleksandar Gorcic, yılanı kaldırıp saha dışına atmak isterken yılan tarafından sokuldu. Gorcic'in bu cesur hareketini büyük beğeni aldı.