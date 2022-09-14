Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

14.09.2022 21:38
Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

İlklerin güreşçisi

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

YORUMLAR
500
Dünya Güreş Şampiyonası Dünya Güreş Şampiyonası SPOR Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu SPOR Grekoromen Güreş Milli Takımı, dünya şampiyonu
Kaynak: AA

Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:27 İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu
21:24 Beşiktaşlı Josef de Souza tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı: Tanrı'ya her gün şükrediyorum
21:15 Aydın'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2'si çocuk 16 kişiyi yaraladı
21:01 Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı
20:52 Rusya lideri Putin'in en yakın müttefiki Lukaşenko, Avrupa ile dalga geçti: Yeter ki ısınabilsinler
20:51 Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in yırtmaçlı paylaşımı tam not aldı
20:48 Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular
20:29 Alacak verecek meselesiymiş! Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırıyla ilgili emniyetten açıklama geldi
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 21:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement