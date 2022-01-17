Son dakika haberleri! Sırbistan Dışişleri Bakanı: Djokovic özgürlük diyarında seni bekliyoruz

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, dün Avustralya Federal Mahkemesinin Novak Djokovic hakkında aldığı kararı eleştirerek, "Novak Djokovic acele et. Seni burada, özgürlük ve haysiyet diyarında bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Starovic, "Sözlü bir suçtan hüküm giydi. Kamusal gösterimler için sınır dışı edildi. Hem Orwellvari hem de Kafkaesk (tehdit edici, korkutucu) bir olay örgüsü. Novak Djokovic acele et. Seni burada, özgürlük ve haysiyet diyarında bekliyoruz" dedi.