Sırbistan-Türkiye maçının ardından

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki son maçta Sırbistan'a 3-0 mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi.

Grup maçları bitmeden çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Takım'ın başantrenörü Guidetti, takım oyuncularından Derya Cebecioğlu ve Ayçin Akyol Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Guidetti, Sırbistan karşısında iyi oynamalarına rağmen basit hatalar yaptıklarını belirterek, "Ama buradan çeyrek finale gidiyoruz. Önemli olan bu. Sırbistan ile eşleşme durumumuz var ama tabii henüz net değil bu. Onlarla yine karşılaşmamız durumunda kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Takım oyuncularından Derya Cebecioğlu ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Sahada 2 önemli oyuncularının olmadığına dikkati çeken Derya, "Çünkü bence 3-0 bitecek bir maç değildi. Eksik oyuncularımız vardı. Ama ona rağmen çok iyi savaştığımızı düşünüyorum. Özellikle son sette iyiydik, basit bir hatadan dolayı kaybettik. Bir yandan da mutluyum. Çünkü çeyrek finalde yine Sırbistan ile karşılaşacağız. O maçı bekliyoruz. Bugün belki kaybettik ama 3 gün sonraki maç böyle olmayacak. Hem sakatlıkları olan oyuncularımızın durumu netleşecek. o maçta skor ve oyun durumunun farklı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Ayçin Akyol da kazanmayı çok istedikleri bir maçı basit hatalardan dolayı kaybettiklerini belirtti.

Bundan sonraki maçları daha dikkatli oynayacaklarını anlatan Ayçin, şunları kaydetti:

"Daha önce kazanmak için çok çalıştığımız bir maçtı. Sadece set sonlarında daha az hata yapan takımların kazandığını düşünüyorum. Şans belki de. Önümüzde uzun bir yol var. Bundan sonraki maçları bu hatalardan ders çıkararak oynayacağız. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Çeyrek finalde daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. O maçta elimizden geleni yapıp dünya şampiyonasında yolumuza devam etmek istiyoruz."