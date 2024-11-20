Şirinköy Futbol Sahası Yenileniyor - Son Dakika
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Şirinköy Futbol Sahası Yenileniyor

Şirinköy Futbol Sahası Yenileniyor

Merkezefendi'de amatör futbol sahasında zemin ve tel örgü yenileme çalışmaları başladı.

20.11.2024 12:48
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Merkezefendi ilçesinde amatör futbol için büyük öneme sahip Şirinköy Futbol Sahasında zemin ve tel örgü yenileme çalışmaları başladı. Yüklenici firma yetkilileri ile mühendislerden bilgi alan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, çalışmaları yerinde inceledi.

Sezon boyunca amatör futbolun kalbinin attığı Şirinköy Futbol Sahasında bakım ve onarım çalışmaları başladı. 13 Kasım 2024 tarihinde yüklenici firma ile atılan imzalar sonrası tesiste yenileme çalışmaları hızla başladı. 117x83 metre ölçülerindeki Şirinköy Sahasının FİFA standartlarında sentetik çim zemin ve saha çevresindeki tel örgülerin değişimini kapsayan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman yerinde inceledi. Tesiste yapılacak çalışmaların 2024 yılı sonunda tamamlanarak yenilenen yüzüyle amatörlerin hizmetine gireceği kaydedildi. Şirinköy Sahası zemin yenileme ve tel örgü değişim işleri sözleşme bedelinin 6 milyon 629 bin TL + KDV olduğu açıklandı.

"Sporda başarı modern tesislerle mümkün"

Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda başarının disiplinli bir çalışmayla ve çalışmaların yapılabileceği modern tesislerle mümkün olduğunu ifade etti. Yüklenici firma yetkilileri ile Yatırım İnşaat Şube Müdürü Mehmet Karaduman'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan İlman, İl Merkezi ve İlçelerde yatırımların ve mevcut tesislerdeki yenileme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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