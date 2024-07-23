Şırnak'ın Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat genç futbolculara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şırnak'ın Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat genç futbolculara ev sahipliği yapıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde bulunan Hilal Stadyumu, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor. Baraj gölü manzarasına sahip olan 300 kişi kapasiteli stat, sosyal medyada da beğeni topluyor. Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, gençleri ileriye taşımak amacıyla bu stadı inşa ettiklerini belirtirken, Uludere Spor Kulübü'nün teknik direktörü Bedirhan Yarar ise bölgede yetenekli oyuncular olduğunu ve milli takıma oyuncu göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

23.07.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat, genç futbolcuların antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.

Engebeli araziye sahip beldenin Zöle Mahallesi'nde belediyenin girişimiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca geçen yıl yapımına başlanan Hilal Stadyumu haziranda tamamlanarak hizmete alındı.

Hilal Baraj Gölü'ne hakim bir noktada kurulan 300 kişi kapasiteli stat, manzarasıyla sosyal medyada da beğeni topluyor.

Şırnak 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Uluderespor Kulübü takımı, manzarasıyla ilgi gören sahada çalışmalarını sürdürüyor.

"Bütün gençlerimizi burada toplayacağız"

Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, AA muhabirine, bu stadı Uludereli gençler için beldeye kazandırdıklarını söyledi.

"Tek amacımız gençlerimizi ileriye taşıyabilmek. Yıllardır bu bölgede sadece terör vardı, şu an terör yok. Şu an ilçede 350'nin üzerinde genç var. Bütün gençlerimizi burada toplayacağız." diyen Benek, sporcuların yol ve tüm masraflarını üstlendiklerini belirtti.

Herkesin topların baraj gölüne düşeceğini söylediğini ifade eden Benek, bunun için de tedbir aldıklarını anlatarak, barajın çevresine tel örgü ve file çektiklerini söyledi.

"Hedefimiz milli takımına oyuncu göndermek"

Uludere Spor Kulübünün teknik direktörü Bedirhan Yarar, bölgede çok yetenekli oyuncular olduğunu belirterek, "Neden bu bölgeden bir Arda Güler bir Kerem Aktürkoğlu çıkmasın? Hedefimiz milli takıma oyuncu göndermek." dedi.

Futbolculardan 17 yaşındaki Ekrem Yarar, sol kanat oyuncusu olduğunu söyledi. Yarar, "Costa Brava Futbol Turnuvasında gol kralı oldum, İspanya'da oynadım. İspanya'dan sonra Trabzonspor'a transferim gerçekleşti. Cehver başkanımızın bu kulübü kurduğunu duydum ve ben de katılmak istedim. Memleketime destek olmak istedim. Çok iyi oyuncular var, birbirimize güveniyoruz, inşallah adımızı duyuracağız." diye konuştu.

Oyunculardan İsmail Çabuk da Uludere Spor Kulübünün kurulmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "İlk senemizi Amatör Ligde dördüncü sırada tamamladık. Bu sene BAL Ligi'ni hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uludere, Futbol, Şırnak, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ın Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat genç futbolculara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ın Hilal beldesindeki baraj gölü manzaralı stat genç futbolculara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement