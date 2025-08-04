Şırnak\'ta Voleybolun Yükselişi

ŞIRNAK'ta, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 3 yıl önce başlatılan 'Fabrika Voleybol' projesi kapsamında, bu güne kadar 1200 çocuk voleybol eğitimi aldı. Katılımcıların yüzde 80'ini kız çocuklarının oluşturduğu projeden mezun olan sporculardan kurulan kadın voleybol takımı '73 Şırnak Belediyespor', Türkiye 2'nci Ligi'nde mücadele ediyor.

Kentte TVF tarafından 2022 yılında başlatılan 'Fabrika Voleybol' projesi kapsamında açılan okullarda, bugüne kadar 1200 çocuk voleybolla tanıştı. Projede yer alan öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'ini kız çocukları oluşturdu. İlk olarak Şırnak merkezde başlayan eğitimler, Şenoba beldesi ve 1 ay önce de Beytüşşebap ilçesinde faaliyete geçen okullarla genişletildi. Katılımcılarının yüzde 80'ini kız çocuklarının oluşturduğu 'Fabrika Voleybol Okulu' mezunları arasında TVF Spor Lisesi'ne ve çeşitli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümlerine yerleşen öğrenciler yer alırken, mezunlardan kurulan '73 Şırnak Belediyespor' kadın voleybol takımı da Türkiye Kadınlar 2'nci Voleybol Ligi'nde mücadele ediyor.

'SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Fabrika Voleybol Okulu İdari Antrenörü Yüksel Bayar, kentteki 3 ayrı merkezde haftanın her günü farklı ilçelerde eğitim verildiğini belirterek, "Şırnak Merkez, Şenoba beldesi ve en son Beytüşşebap ilçemizde de açılan okulun idari antrenörüyüm. 2022 yılında Şırnak merkezi, ardından Şenoba'da ve 1 ay önce de Beytüşşebap'ta açılan okullarımızda yüzde 80'i kız öğrenci olmak üzere eğitimlerimize devam etmekteyiz. Özellikle Şırnak merkezde sayımız şu ana kadar 600'e yaklaşmış bulunmakta. 6 antrenörle çalışmaktayız. Özellikle Şırnak Merkezi öğrenci sayımızın çok fazla olmasından dolayı voleybola ilginin giderek arttığını, öğrencilerimizin hareket kabiliyetini ve sosyokültürel yapısını geliştirdiği, sosyalleştiklerini ve toplumda kendilerini ifade edebilme potansiyeline eriştiklerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizi uğurda en çok mutlu eden şeylerden biri de öğrencilerimizin TVF Spor Lisesi'nde sınavlara girip kazanmış olmaları, birçok kulübe gidip orada mücadele etmeleri, ülkemizin en üst kulüplerinde sporcu seçmelerine gidip seçildikleri ve takımlarda mücadele ettikleridir. Mezunlardan oluşan Kadınlar 2'nci Lig Profesyonel Ligde mücadele eden bir kadın voleybol takımımız da var. Sayımız her geçen gün daha da artıyor" dedi.

'BÜYÜYÜNCE MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM'

Nehir Durmuş (12), hedefinin milli takım olduğunu belirterek, "Bugün voleybol okuluna geldik, voleybolcu olmak için, büyüyünce iyi yerlere gelmek için. Zehra Güneş gibi çok iyi voleybolcu olmak için, Filenin Sultanları'nda yer almak için buraya geldik. Bugün burada herkes voleybol oynuyor. Büyüyünce milli takımda oynamak, Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Hedefim bir gün Zehra Güneş gibi olup, milli takımda oynayıp Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek" diye konuştu.

Berfin Ece Üçkardeşler ise "Ben 'Filenin Sultanları'nı izliyordum. Onların başarılarını takdir ediyordum. İlçemize Fabrika Voleybol kursu geldiğinde ben de onlar gibi olmak için o kursa yazıldım. İnşallah onlar gibi iyi bir voleybolcu olurum" dedi.