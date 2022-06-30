Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı

30.06.2022 13:48
Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı

81 ilde eş zamanlı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılışı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, il protokolü ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılışı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, il protokolü ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şırnak'ın adını sportif faaliyetlerle duyurmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan "Şırnak sporun şehri oluyor. Birbirinden farklı bir çok sportif aktivite gerçekleşiyor. Biz de üniversite olarak her zaman gençlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

gençlik, Rektör, Şırnak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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