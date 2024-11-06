Şırnak'taki Çocuklara Spor Desteği - Son Dakika
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Şırnak'taki Çocuklara Spor Desteği

Şırnak\'taki Çocuklara Spor Desteği

YAFA, çocuklara yapay zeka destekli yetenek taraması ve spor malzemesi ile umut oldu.

06.11.2024 10:11
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Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA), gerçekleştirdiği yetenek taraması ve spor malzemesi desteğiyle Şırnak'taki çocuklara umut oldu.

Şırnak yetenek keşfi taramasında çocuklar, organizasyon boyunca hem oynayacak hem eğlenecek hem de yetenekleri keşfedilecek. Şırnak merkez ve ilçelerinde spora başlama 7-12 yaş arası çocukların bilimsel yöntemlerle keşfetmeyi amaçlayan YAFA, yapay zeka destekli bir tarama gerçekleştirdi. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan çocuklar, keşfedilmeyi bekliyor. Yetenek taraması, Şırnak Şehir Stadyumu'nda başlatıldı.

YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, güzel bir organizasyon için Şırnak'ta olduklarını söyledi. Özcan, "Mesele çocuklarımız oldu mu her şey güzel oluyor. Malum artık dünya değişiyor. Futbolda değişiyor. Futbolda adam kayırmayı ortadan kaldırma adına, Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) olarak önce veri çalışması yapacağız. Biz Şırnak, ilçeleri, köyleri, yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımız arasında klasik seçme yaptık. Çocuklarımıza spor malzemesi desteğinde bulunduk. Buranın potansiyel bir genç nüfusu çok fazladır. Bu çocuk nüfusu da çok yeteneklidir. Buranın çocukları her şeye ulaşımda sıkıntı çekiyorlar. Burayı çok önemsiyoruz. Buranın çocukları 2018 yılında İspanya'da şampiyon oldu. Bu çocuklar yetenekli olduklarını kanıtladılar. Çocuklarımızın oynarken mutlu olmasını istiyoruz. Bunu başarırsak, daha sonra milli takım Riva Tesisleri'nde ağırlayıp, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarımızla hazırlık maçı yaptırıp, belki daha sonra bir yurt dışı organizasyonu olur" dedi.

Yetenek taramasına katılan Emracan Yürük ise, "Bizi tarama ve seçme için davet ettiler. Yüzlerce kişi arasından seçildik. Hala antrenmanlarımız devam ediyor. Bize spor malzemesi desteğinde bulundular. Güzel bir geleceğimin olmasını istiyorum. Milli takımda oynamak istiyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

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