Cizre Belediyespor-KV Peja maçının ardından - Son Dakika
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Cizre Belediyespor-KV Peja maçının ardından

21.09.2022 16:26
Cizre Belediyespor-KV Peja maçının ardından

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın Balkan Kupası'nda Kosova temsilcisi KV Peja'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmaya ilişkin, "Bundan sonra bu başarıları her alanda yakalayacağız. Artık ilimiz sporla, güzellikle anılacak.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın Balkan Kupası'nda Kosova temsilcisi KV Peja'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmaya ilişkin, "Bundan sonra bu başarıları her alanda yakalayacağız. Artık ilimiz sporla, güzellikle anılacak." dedi.

Balkan Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazanan Cizre Belediyespor'da bu başarının coşkusu yaşanıyor.

Şırnak Spor Salonu'nda oynanan maçı takip eden Vali Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Cizre Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Vali Bilgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cizre Belediyespor takımının elde ettiği başarının sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artık bölgenin başarılarla anıldığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Tarihte ilk defa bölgemizde Cizre takımı sayesinde Avrupa kupası kazanıyoruz. Şırnak ve Cizre olarak bunun öncüsü olduğumuz için de mutluyuz. Bundan sonra bu başarıları her alanda inşallah yakalayacağız. Artık ilimiz sporla, iyilikle, güzellikle anılacak."

Cizre Belediyespor Kulübü Başkanı Çağlı da iyi bir takım kurduklarını anlatarak, hayallerinin gerçek olduğunu belirtti.

Çağlı, "Şampiyon olduk. Balkan Kupası'nı aldık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah başarılar yakalayıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım antrenörlerinden Cenk Yılmaz, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, kupayı kendilerini destekleyen taraftarlara hediye ettiklerini söyledi.???????

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Voleybol: Erkekler Balkan Kupası Voleybol: Erkekler Balkan Kupası Voleybol: Erkekler Balkan Kupası Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
Kaynak: AA

Osman Bilgin, voleybol, Kosova, Şırnak, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor-KV Peja maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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