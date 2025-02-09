Şırnaklı Wushu Sporcuları Yalova\'ya Hareket Etti

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Wushu Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan sporcular Yalova 'ya doğru yola çıktı.

Silopi Gençlik Spor Müdürlüğü'nün 11 yıllık Wushu antrenörü Hüsnü Esrarı, kapalı spor salonunda sporcularını şampiyonaya hazırladı. 10-16 Şubat tarihleri arasında Yalova'da düzenlenecek olan Türkiye Wushu Şampiyonası'na 7 sporcuyla katılacaklarını belirten Esrarı, amaçlarının Şırnak'a madalya getirmek olduğunu söyledi. Antrenör Esrarı, "Sıkı bir antrenman periyodundan geçtik. Şu anda hazırız. Allah'ın izniyle şampiyonluklarla dönmeyi umuyoruz" dedi.

NURULLAH UTAŞ: ŞEHRİMİZE ALTIN MADALYA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIM

Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda Genç Erkek-A kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Nurullah Utaş ise, "Yalova'da düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye şampiyonluğunu elde ederek, şehrimize altın madalya getirmeye çalışacağım. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

Daha önce üçüncülük aldığını, şimdi hedefinin altın madalya olduğunu dile getiren Bahoz Bilen, "Yaklaşık 2 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Geçen seneki Türkiye Şampiyonası okullar arası şampiyonada 3'üncülük elde etmiştim. Bu yıl da Allah'ın izniyle birinciliği elde edip şehrime güzel bir madalya getirmeye çalışacağım" diye konuştu.

Sporcu Yakup Oğun ise "Eskiden spor salonumuz çok küçüktü. Ama şu anda iyileştirmeler oldu. Yeni malzemeler geldi. Daha rahat antrenman yapabiliyoruz. Salonumuz daha ferah, daha güzel. Antrenörümüz Hüsnü Esrarı da sağ olsun üstümüzde çok iyi duruyor. İnşallah emeklerini boşa çıkartmayıp Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip geleceğiz" diye konuştu.

Silopili sporcular yapılan hazıklıkların ardından 2 grup halinde bugün Yalova'ya doğru yola çıktı.