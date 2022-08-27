Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika
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Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

27.08.2022 19:30
Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki son maçında Gürcistan temsilcisi Georgians'a 7-4 mağlup oldu.

Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki son maçında Gürcistan temsilcisi Georgians'a 7-4 mağlup oldu.

İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Georgians, ilk yarıyı 5-1 önde bitirdi.

Maçtaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Gürcistan temsilcisi, salondan 7-4 galip ayrıldı. Şişlispor'un golleri Melih Özkul (2), Mehmet Yiğit ve Eray Akkaya'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsveç'in Örebro takımı, Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından F Grubu'nu 3 galibiyetle lider tamamlayan Örebro, eleme turu B aşamasına katılma hakkı kazandı.

Georgians 6 puanla ikinci, Stuttgarter Futsal 2020 ise 3 puanla üçüncü oldu. Grubunda 3 maçta puan alamayan Şişlispor ise son sırada turu tamamladı.

Eleme turu B aşamasında gruplarını lider bitiren takımlar, "elit tur" müsabakalarında mücadele etme hakkı kazanacak.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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