Georgians 6 puanla ikinci, Stuttgarter Futsal 2020 ise 3 puanla üçüncü oldu. Grubunda 3 maçta puan alamayan Şişlispor ise son sırada turu tamamladı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsveç 'in Örebro takımı, Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu - Son Dakika

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