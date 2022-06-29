Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika
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Sivas'a 3 madalya ile döndü

29.06.2022 16:49
Sivas'a 3 madalya ile döndü

Ankara'da yapılan Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcu Kerim Kerimoğlu, 3 gümüş madalya kazandı.

Ankara'da yapılan Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcu Kerim Kerimoğlu, 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı. Mamak Başak Gençlik Spor Salonu'nda 2 gün süren şampiyonaya 23 ilden 90 erkek, 23 de kadın olmak üzere 113 sporcu katıldı.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Kerim Kerimoğlu, hem ferdi, hem kulüp ve hem de çiftlerde Türkiye ikincisi olarak 3 gümüş madalya aldı.

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Bedensel Engelliler Spor İl Temsilcisi Yaşar Rende ise, sporcu Kerim Kerimoğlu'nu bu başarısından dolayı kutlayarak kendisine spor çantası ve eşofman hediye etti. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Kerim Kerimoğlu, Türkiye, Ankara, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'a 3 madalya ile döndü - Son Dakika
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