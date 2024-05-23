Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri Sivasspor'a Yöresel Tatlı İkram Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri Sivasspor'a Yöresel Tatlı İkram Etti

Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri Sivasspor\'a Yöresel Tatlı İkram Etti

Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kayserispor maçı öncesi futbolculara yöresel tatlı ikram etti. Ayrıca, antrenmana katılan aşçılar, Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcularla sohbet ederek, başarı dileklerini iletti. Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor ve minik bir taraftara forma sözü verdi.

23.05.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kayserispor maçı öncesi futbolculara yöresel tatlı ikram etti.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor'u ziyaret ederek, kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Sivasspor'un, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden aşçılar, Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızı-beyazlı takıma Kayserispor maçında başarı dileklerini iletip, sporculara yöresel tatlı ikram etti.

Çalışmalar sürüyor

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Minik taraftara forma sözü

Diğer yandan geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ'dan forma alamadığı için ağlayan minik Emir Fırat, kırmızı-beyazlı takımın futbolcularıyla buluştu. Bülent Uygun ve futbolcular tarafından minik taraftara Kayseri maçının ardından forma vereceklerini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Bülent Uygun, Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, Sivas, Gastronomi, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri Sivasspor'a Yöresel Tatlı İkram Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Aşçılar Derneği Üyeleri Sivasspor'a Yöresel Tatlı İkram Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement