Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

09.04.2022 17:48
Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Adıyaman FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, yarın sahasında Adıyaman FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. hafta maçında Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman taktik antrenman ile sona erdi.

Sivas Belediyespor ile Adıyaman Futbol Kulübü arasında yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 15.00'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır
Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır
Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır

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Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Adıyaman FK maçına hazır - Son Dakika


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