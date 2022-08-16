Sivas Belediyespor, kaleci Doğukan'ı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'un kalecisi Doğukan Özkan ile 2 yıllık olarak anlaşmaya vardı.

Kaynak: İHA

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