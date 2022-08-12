Sivas Belediyespor, İstanbulspor'un başarılı sağ bek oyuncusu Arda Belen ile de 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2001 doğumlu başarılı sağ bek oyuncusu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, Alt Yapı Sorumlusu Sefer Kılcı ve yeni transferler Çağrı Oğuz ile Arda Belen katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor'dan 2 transfer birden - Son Dakika

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