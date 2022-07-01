Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı

01.07.2022 21:07
Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor FK formasını giyen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Bayram ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor FK formasını giyen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Bayram ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, ara transfer çalışmalarına başladı. Bu çerçevede yeşil-beyazlı ekip tecrübeli oyuncu Emre Bayram'ı kadrosuna kattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç 2. Başkan Taner Karabal ve başarılı futbolcu Emre Bayram katıldı.

Genç sporcu daha önce Diyarbekirspor, Erbaaspor, Batman Petrolspor, Bayburtspor ve son olarak da Kahramanmaraşspor FK da forma giymişti. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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