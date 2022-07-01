Genç sporcu daha önce Diyarbekirspor, Erbaaspor, Batman Petrolspor , Bayburtspor ve son olarak da Kahramanmaraşspor FK da forma giymişti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor Emre Bayram'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.