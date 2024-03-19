Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Play-off'a Yükseldi

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Play-off\'a Yükseldi

Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı kendi evinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup ederek play-off'a yükseldi.

19.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı kendi evi ve seyircisi önünde ağırladığı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup ederek play-off'a yükseldi.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde oynanan maçlarda Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, B grubu 18. hafta müsabakasında sahasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor ile karşılaştı. 4 Eylül Spor Vadisi Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanan heyecan dolu hentbol karşılaşmasını Okan Erkan Yurt ve Mevlüt Bayraktar ikilisi yönetti.

Karşılaşmanın ilk periyotu 24-18 Sivas ekibinin üstünlüğü ile tamamlanırken, yeşil-beyazlılar ikinci devre de oyun hakimiyetini eline alarak rakibini 41-35 mağlup etti. Zorlu maçtan galip ayrılan Sivas Belediyespor 1. Lige yükselme play-off turu maçları oynama hakkı kazandı.

Müsabakayı Sivas Belediye Başkanı ve aynı zamanda kulübün Onursal Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden Ufuk Demir, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Duman, Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner ve çok sayıda taraftar grupları takip ederek takıma destek verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Elazığ, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Play-off'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
13:02 Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 14:13:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Play-off'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement