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Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor - Son Dakika

Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor

07.01.2022 17:30
Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un devre arası ikinci etap kampı Antalya'da devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un devre arası ikinci etap kampı Antalya'da devam ediyor.

Kamp yapılan otelin sahasında Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla ligin ikinci devresinin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor
Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor

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Futbol Federasyonu, Antalya, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor'un Antalya kampı sürüyor - Son Dakika Spor


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