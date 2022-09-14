Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

14.09.2022 18:08
Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SCÜ Senato Salonu'ndaki imza törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar ve Kayak Milli Takım sporcuları katıldı.

Törende konuşan Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Göreve geldiklerinde yüksekokul olan Spor Bilimlerini fakülte haline getirdiklerini söyleyen Yıldız, "Böylelikle hem akademik anlamda öğrenci yetiştireceğiz hem de spor camiasına öğrenci yetiştireceğiz. Tüm spor federasyonları ile protokollerimiz olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Ali Oto ise Sivas'ın Anadolu'nun kadim bir şehri olduğunu ifade ederek, "Milli takım sporcularımız çalışmalarını günlerdir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapıyorlar ve buna performans testleri de dahil. Bu protokol ile hem Türkiye Kayak Federasyonu bünyesindeki cihazlar hem de burada bulunan cihazları verimli bir şekilde kullanarak takımlarımızı dünya ve olimpiyat yarışmalarına hazırlayacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Serkan Hazar da imzalanacak protokol kapsamında fakülteleri bünyesinde bulunan tüm imkanlardan sporcuların yararlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yıldız ile Oto işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokole göre, milli takımların sportif performanslarının ölçümü, değerlendirilmesi, takibi, sportif yetenek taraması ve yönlendirilmesi gibi birçok alanda çalışmalar üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan performans laboratuvarı ve spor salonlarında gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye Kayak Federasyonu, Cumhuriyet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye Kayak Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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